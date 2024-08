Mpox: assez de vaccins, mais pas là où il en faudrait

Des experts modèrent toutefois cette inquiétude: le Washington Post citait le 15 août des responsables de la santé publique pour qui ce plus haut taux de décès de la souche 1 «pourrait refléter des infections qui touchent des populations plus vulnérables, incluant des enfants, dans des régions dotées d’une faible couverture de santé».

Le déficit n’est pas seulement du côté des vaccins et des tests de dépistage, mais aussi du côté de la recherche. Mpox est en effet resté dans l’ombre pendant toutes ces décennies, au point où les experts sont incapables de dire si le variant 1B est le fruit d’une nouvelle mutation, où s’il circulait depuis longtemps.

La pointe de l’iceberg?

Mais ces derniers jours, tous ont rappelé une loi fondamentale des virus: plus ils se répandent librement, plus augmente le risque de voir surgir une mutation qui les rendra plus contagieux — ou bien, dans le scénario du pire, qui les rendra résistants au vaccin.

Depuis le début de 2024, on recensait, en date du 15 août, plus de 15 600 cas rien que dans la République démocratique du Congo, et 537 morts, selon une déclaration du directeur de l’OMS. Plus de 100 cas ont également été rapportés dans quatre pays voisins, dont le Rwanda et l’Ouganda, «qui n’avaient pas rapporté de mpox auparavant».

Pour l’ensemble du continent, le Centre de contrôle et de prévention des maladies d’Afrique rapportait le 13 août plus de 17 000 cas possibles depuis le début de l’année, avec la possibilité que «ce soit juste «la pointe de l’iceberg».