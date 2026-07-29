Monsieur Nouvelle Québécoise

Maître de la nouvelle dans la littérature québécoise contemporaine, Gilles Pellerin signe i bémol, un recueil qui témoigne d’une maîtrise rare du «petit genre», où la brièveté devient puissance d’évocation.

Cet ouvrage renferme 76 textes très brefs, d’un ou deux paragraphes à deux ou trois pages. La nouvelle qui s’intitule Complet n’a qu’une seule phrase: «Pas de veine, la femme que j’aime affiche complet.»

La onzième nouvelle aurait pu servir d’introduction au recueil, car Pellerin nous dit avoir «une longue expérience de l’écriture, […] avec le souci propre aux nouvellistes de ne retenir que l’essentiel, de jeter le superflu, de pratiquer l’ellipse, de trouer le texte, d’en omettre tout ce que l’esprit des lecteurs peut deviner, à charge pour eux de remplir les vides… ».

Il aime ça lorsque son texte devient le nôtre. «J’adore ce glissement et l’idée qu’à l’autre bout, quelque chose pétille, crépite – l’imagination.»

Lieux de lecture

Pellerin écrit que ne pas avoir de bouquin l’indispose. Il ajoute que l’autobus est son cabinet de lecture mobile.