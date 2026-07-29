Monsieur Nouvelle Québécoise

Gilles Pellerin, i bémol, nouvelles
Gilles Pellerin, i bémol, nouvelles, Québec, L’instant même, 2026, 256 pages, 34,95 $.
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Publié 29/07/2026 par Paul-François Sylvestre

Maître de la nouvelle dans la littérature québécoise contemporaine, Gilles Pellerin signe i bémol, un recueil qui témoigne d’une maîtrise rare du «petit genre», où la brièveté devient puissance d’évocation.

Cet ouvrage renferme 76 textes très brefs, d’un ou deux paragraphes à deux ou trois pages. La nouvelle qui s’intitule Complet n’a qu’une seule phrase: «Pas de veine, la femme que j’aime affiche complet.»

La onzième nouvelle aurait pu servir d’introduction au recueil, car Pellerin nous dit avoir «une longue expérience de l’écriture, […] avec le souci propre aux nouvellistes de ne retenir que l’essentiel, de jeter le superflu, de pratiquer l’ellipse, de trouer le texte, d’en omettre tout ce que l’esprit des lecteurs peut deviner, à charge pour eux de remplir les vides… ».

Il aime ça lorsque son texte devient le nôtre. «J’adore ce glissement et l’idée qu’à l’autre bout, quelque chose pétille, crépite – l’imagination.»

Lieux de lecture

Pellerin écrit que ne pas avoir de bouquin l’indispose. Il ajoute que l’autobus est son cabinet de lecture mobile.

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Je m’y suis pleinement reconnu. Je vais au gymnase tous les jours pour trente minutes de bicyclette stationnaire. Pas question de me tourner les pouces ou d’écouter de la musique. Je lis un ou deux chapitres d’un roman, trois ou quatre nouvelles, en soulignant les passages à retenir pour ma recension. J’ai presque tout lu i bémol dans le gymnase.

Cuisine littéraire

J’ai appris un nouveau verbe, etcætérer, et aussi comment écrire deux adjectifs en un: v/rigoureuse. Sans oublier comment raccourcir le nom d’un personnage; Steve St-Yves devient Styves.

Pellerin émaille ses nouvelles de réflexions ou d’aphorismes intéressants. En voici un exemple: «la sympathie, même quand elle émane d’un étranger, est un baume pour ceux qui souffrent». Et que dire de «Les personnes survivent aux comédiens, belle leçon de vie, non?»

Je ne suis pas amateur d’huîtres mais cela pourrait changer si je décidais de les cuisiner «à la casino (sous le gril, avec bacon, échalotes françaises, céleri coupé finement, sauce W, quelques gouttes de tabasco et de citron – à la fin on soupoudre de parmesan et on remet au four pendant cinq minutes au max)».

Dans F comme Fernand , le serveur indique que les toilettes sont en bas. Deux portes, marquées l’une d’un H et l’autre d’un F. Se réjouissant de cette belle attention à son endroit, Fernando pousse la F.

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La fragilité du quotidien

Gilles Pellerin a passé sa vie à écrire des nouvelles, à se soucier d’action et de rythme. Avec i bémol, il est rendu ailleurs: «j’ai l’impression d’apprendre à simplement être».

Monsieur Nouvelle Québécoise explore la fragilité du quotidien: le travail, le rire, la lecture, le souvenir, la mort… autant de motifs transposés avec justesse dans une prose sonore et savante, jamais démonstrative.

Lire i bémol, c’est comme vouloir «entrer dans chaque bistro, chaque café, sans pour autant renoncer aux trottoirs, aux carrefours et aux impasses».

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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