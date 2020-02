Monia Mazigh : choisir au lieu de subir

L’intrigue se déroule en très grande partie à Tunis. Monia Mazigh ne ménage pas les descriptions de rues, places publiques, marchés et quartiers résidentiels. Elle glisse presque une centaine de mots arabes dans sa narration, avec notes de traduction en bas de page.

Atmosphère et sentiments

Côté style, l’auteure décrit les deux coupoles du Collège «comme deux mamelles pointées vers le ciel et le minaret, droit, posant en gardien jaloux des traditions islamiques».

Plus loin, elle peint une place publique en ces termes: «Les allées, en pierre blanche polie, s’allongeaient devant moi, élégantes comme des rubans de satin qui flottaient derrière une robe.»

Le frère de Farida est amoureux de la littérature arabe et française; il traduit le Coran en français, et s’intéresse peu au sort de sa sœur qui finit par obtenir un divorce.

Le livre regorge de longues descriptions d’atmosphères et de sentiments, plus de nombreuses anecdotes familiales, dont je me serais passé, moi qui préfère plus les romans d’action.