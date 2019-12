Mon parcours linguistique

Il a immigré au Canada tout petit et a grandi à Regina, en Saskatchewan. Sa famille a continué à parler le dialecte toishan qui l’a aidé à le préserver et il sait encore beaucoup à ce jour.

Il a terminé toutes ses études dans des écoles anglophones. Il venait de terminer ses études de chiropractie lorsqu’il a rencontré ma mère. Après quelques années ensemble, ils se sont mariés et ont déménagé à Saskatoon, où mon père a ouvert plusieurs cliniques.

Anglais

Je suis né à Saskatoon, dans une maison pittoresque avec un jardin où nous parlions les deux dialectes chinois et l’anglais. Mes premiers mots étaient en anglais et j’ai ensuite choisi le dialecte de chacun de mes parents et je continue à apprendre l’art de les parler.

À l’âge de deux ans, nous sommes retournés à Toronto et avons vécu avec mes grands-parents maternels pendant six mois. Pendant ce temps, je communiquais davantage en cantonais hakka.

Quand j’avais presque trois ans, nous avons déménagé à Scarborough, où j’ai fréquenté une école primaire anglophone.