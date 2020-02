Mois de l’Histoire des Noirs: de la revendication à la célébration

Cette célébration a donc pour but de permettre de dépasser les stéréotypes négatifs encore rattachés au passé de la communauté noire et de leurs descendants, de raffermir la fierté du peuple noir, et de réclamer une certaine reconnaissance.

Cependant, force est de constater qu’encore aujourd’hui des idées préconçues persistent et affectent nos sociétés aspirant à la réconciliation. Nous ne sommes plus au même stade de clivage que durant le 20e siècle, mais certaines mauvaises habitudes perdurent.

Des événements à Glendon

La communauté africaine de Glendon, a créé en 2007 le tout premier club afrocentrique de l’Université York. Le but étant de plonger les étudiants de Glendon dans un campus plus inclusif et de bâtir une communauté plus forte.

Les objectifs sont de construire un réseau réunissant des étudiants africains, d’encourager les membres à promouvoir la culture auprès d’étudiants de différents horizons, de favoriser l’autonomie économique des étudiants africains, et d’organiser des tables rondes sur des thèmes politiques, économiques et culturelles.

Les étudiants se mobilisent à travers l’association africaine Glendon African Network (GAN) afin de célébrer la culture, la fierté des noirs et de rendre hommage à cet héritage trop souvent négligé.