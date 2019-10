Un nouveau départ pour la culture africaine à Glendon

Désireux de créer une nouvelle vision de l’Afrique sur le campus, Stephan avait qu’une seule idée en tête: rassembler les étudiants autour d’une table ronde afin d’interagir avec le monde.

Après avoir terminé son bac en science politique et études internationales en 2009, Stephan a poursuivi ses objectifs avec des projets de plus grande envergure. En 2012, il a publié son premier ouvrage, Anthology of African Poetry, dans lequel il rassemble plusieurs poèmes africains prônant notre diversité culturelle.

Quels sont les objectifs du GAN pour l’année 2019–2020?

L’objectif du GAN est de toujours suivre les traces du père fondateur, tout en mettant l’accent sur des projets novateurs.

Tout d’abord, nous avons pour premier but la diversité culturelle. De ce fait, nous aimerions réunir des étudiants africains et africanophiles intéressés par les affaires africaines au collège Glendon en participant à la promotion des différentes cultures africaines.

Notre second objectif est d’encourager des activités et des évènements liés à la culture africaine qui amélioreront l’expérience universitaire de ses membres, dont des débats politiques, économiques et socioculturels.