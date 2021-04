Une «énorme surprise»

Ghislain Caron, directeur général du Théâtre français de Toronto (TfT) indique avoir appris la nouvelle «comme tout le monde», lors de l’annonce de la ministre MacLeod.

«On était très contents! […] C’était une énorme surprise et une belle surprise», ajoute le directeur de l’un des quatre organismes francophones récipiendaires.

Le TfT aura jusqu’au 31 mars 2023 pour dépenser les fonds. D’après le directeur, cela leur «donnera un bon coup de pouce» et leur permettra de planifier la relance sans tomber dans le rouge et sans avoir à couper de projets artistiques.

«Ça va vraiment nous servir à nous relancer en salle et à créer nos projets artistiques l’an prochain, et probablement une partie en 2022-2023. […] Sans ce revenu-là, je pense qu’on aurait été obligés de faire des choix, on aurait dû couper», indique Ghislain Caron.

Soutenir aussi les petits

Il nuance toutefois: «Par contre, on appuie vraiment que le gouvernement de l’Ontario devrait soutenir aussi les organismes qui ont des [revenus] de moins d’un million. […] Il y a beaucoup plus de théâtres qui ont des [revenus] de plus d’un million du côté anglophone que francophone.»