Les artisans des théâtres francophones en pleine transition

Cependant, plusieurs se sont tournés vers d’autres milieux de travail, s’éloignant de l’univers théâtral. Comme le gouvernement, qui «offre un peu plus de stabilité, surtout en ce moment, ajoute Lindsay Tremblay. Le bassin des artisans était déjà hyper fragile, il l’est encore plus en ce moment. Et il continue de diminuer».

Recyclage des artisans

Ghislain Caron, directeur administratif et général au Théâtre français de Toronto (TfT), fait écho aux propos de Lindsay Tremblay sur ce «recyclage» des artisans sous plusieurs formes.

Il donne l’exemple d’un de ses anciens comédiens, devenu régisseur. «On est en train de lui donner le maximum de travail possible pour qu’il continue de faire encore plus partie de la grande famille du Théâtre français de Toronto. On le met dans des rôles de régie un peu différents à cause de la pandémie.»

Allain Roy, directeur artistique et codirecteur général du Théâtre populaire d’Acadie (TPA) observe que les comédiens ont eu plus de faciliter à continuer d’œuvrer dans le milieu théâtral comparativement aux professionnels des coulisses. En conséquence, la difficulté de trouver des travailleurs pour ces postes s’est accrue avec la pandémie.

Les sirènes du numériques

Cette réalité varie toutefois d’une ville à l’autre. Certains théâtres n’ont pas vécu ces difficultés, comme l’illustre Alain Grégoire, directeur intérimaire du théâtre La Seizième à Vancouver.