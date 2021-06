Modernisation de la Loi sur les langues officielles: un enjeu électoral?

Il s’est écoulé trois ans à une semaine près entre le moment où le premier ministre Trudeau s’est engagé à ce que son gouvernement modernise la Loi sur les langues officielles, le 6 juin 2018, et le dépôt d’un projet de loi en bonne et due forme le 15 juin dernier.

Après cette longue attente, cette réforme arrive sans aucun doute trop tard pour être adoptée par la présente législature. En avant-midi, la ministre Joly a déposé le projet de loi, et en après-midi, des députés qui ne seront pas candidats à leur réélection ont fait leur discours d’adieu aux Communes.

Avec des élections anticipées de plus en plus probables vers la fin de l’été, ce projet de loi est destiné à mourir au feuilleton. Dans un scénario optimiste, on peut s’attendre au mieux à une Loi modernisée au courant de l’année 2022.

Il est dommage que le gouvernement Trudeau n’ait pas mis les bouchées doubles pour mener à terme ce dossier dans le présent mandat, en présentant un projet plus tôt dans l’année. Les Conservateurs et les NéoDémocrates se disent en faveur à une telle réforme, ce qui aurait pu contribuer à accélérer le processus.

Engagements des partis politiques sur la LLO

Si campagne électorale il y a, l’équipe Trudeau devrait prendre l’engagement dans sa plateforme de déposer à nouveau ce projet dans sa forme actuelle dans les premières semaines d’un éventuel nouveau mandat. Les francophones ont déjà suffisamment fait preuve de patience dans ce dossier.