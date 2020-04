Moderne synonyme de contemporain: pas en histoire de l’art

Des peintres comme Gauguin ou Sérusier, à la fin du XIXe siècle, appartiennent au fauvisme, mettant de l’avant des peintures avec des couleurs brutes et primaires.

En 1905, Derain, Matisse, Vlaminick ont exposé au Salon d’Automne des œuvres avec des formes simplifiées, des couleurs vives et lumineuses posées en de larges touches. Louis Vaux elles, un célèbre critique en colère, les traita de «fauves». Cette «injure» sera reprise par les artistes pour nommer leurs réalisations.

L’expressionnisme est un mouvement artistique qui a commencé vers les années 1900 en Allemagne et dans les pays germaniques. Les œuvres des peintres expressionnistes sont souvent oppressantes et agressives, elles expriment toutes leurs angoisses face au malaise social et économique d’une société qui va à la guerre de 1914.

On doit le terme expressionnisme au critique d’art Wilhelm Corriger qui a été le premier à l’utiliser. Les artistes exposent sans pudeur la misère avec des corps déformés ou agrandis et des contrastes de couleurs violents où souvent le noir et le rouge dominent afin d’exacerber l’émotion.

Le néo-expressionnisme est une tendance picturale qui est apparue vers les années 1970 et s’est développé vers 1980. Il s’est développé en Europe et aux États-Unis en réaction contre l’art classique prédominant. «Les peintres reviennent à la peinture figurative, en adoptant un style violemment émotif et une iconographie volontairement provocatrice.» (Wikipédia)