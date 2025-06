Mégaconstellations de satellites, risques accrus

Ça n’a pas que des désavantages: ça libère de l’espace en orbite basse pour les satellites suivants, plutôt que de maintenir trop longtemps là-haut des engins qui ont dépassé leur espérance de vie. Ça limite donc les risques de collision, qui peuvent entraîner une réaction en chaîne catastrophique sur qui que ce soit se trouve sur la même orbite.

Un morceau de satellite sur la tête

Ces satellites sont, de plus, délibérément envoyés vers une orbite plus basse, où la friction avec la haute atmosphère les amènera plus vite vers une réentrée.

Mais un plus grand nombre de satellites signifie également qu’un plus grand nombre d’entre eux ne se désintégreront pas complètement, et laisseront donc tomber des morceaux dans l’océan… ou sur la terre ferme. En 2024, des fermiers de la Saskatchewan avaient reçu ces «débris spatiaux» dans leurs champs.

Le risque de tuer quelqu’un avec un tel débris a toujours été minime, depuis les débuts de l’ère spatiale. Mais avec des dizaines de milliers de satellites dont l’espérance de vie est plus courte que les satellites normaux, il y aurait 10% de chance pour qu’une personne soit tuée dans la prochaine décennie, avaient évalué le plus sérieusement du monde des chercheurs en 2022.