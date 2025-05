«Maudit Québécois», un discours du passé?

Pourquoi avoir choisi ce sujet d’étude?

Justin Labelle : Je viens de Rouyn-Noranda et j’ai de la famille à Sudbury. Je me rendais compte qu’il y avait souvent des problèmes de compréhension entre les deux communautés. Pis j’entendais de plus en plus une espèce de discours… pas une haine, mais le manque de compréhension causait des conflits.

J’ai pensé à faire une étude pancanadienne, d’Est en Ouest. Ça aurait été un gros travail et je n’ai pas obtenu [beaucoup de financement]. J’ai fait ce voyage en char. Je ne suis pas allé en Acadie parce que j’ai l’impression que la francophonie en Acadie est différente. Les rapports entre francophones c’est culturel, plus que simplement linguistique.

Les territoires et la Colombie-Britannique, non seulement c’est loin, mais en regardant les statistiques, je me suis rendu compte que le bagage culturel qui cause les conflits avec le Québec… [c’est beaucoup avec des personnes d’origine canadienne-française].

Là-bas, à cause de la mondialisation et des changements de population, ce sont beaucoup des Européens et des Africains. Il y a encore des anciens Canadiens français, mais j’ai l’impression que ceux qui sont là maintenant ont moins ce bagage, cet héritage avec les Québécois.

Vous avez passé du temps dans sept villes: Ottawa, Sudbury, Hearst, Winnipeg, Saskatoon, Regina et Edmonton. Qu’en retenez-vous?

Justin Labelle : Tout l’aspect de la résilience. Ils ont des beaux organismes qui existent, comme l’ACUFC [Association des collèges et universités de la francophonie canadienne]. Ça me donne envie de continuer de travailler avec eux. Il y a de belles choses qui se font.