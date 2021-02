Maroc : mobilisation après l’arrestation d’une victime de vengeance pornographique

L’article 490

Le collectif n’a pas choisi son nom au hasard. «L’article 490 fait parti d’un ensemble de lois qui portent atteinte aux libertés individuelles des Marocains», explique Afaf El Haddioui, membre du collectif, vivant à Montréal.

«Notre objectif c’est de créer un débat public, mais aussi d’amener ce débat devant des partis politiques, pour pouvoir discuter de cette loi et l’abroger», poursuit-elle.

Sans soutien politique, impossible de faire aboutir la cause. Le collectif fait face à un autre obstacle de taille: la réticence des sympathisants à se prononcer en faveur du mouvement, à cause de la pression sociale.

Un héritage du code pénal français

L’article 490 trouve son origine dans le code pénal imposé par le protectorat français. Si depuis la France l’a supprimée, le Maroc non. «Beaucoup disent que, comme le Maroc est un pays conservateur, on doit avoir ces lois. Or, il y a une différence entre être un pays conservateur, et envoyer des gens en prison pour un acte intime qui ne cause de préjudice à personne», explique Afaf.

Au delà de la privation de libertés individuelles, l’article 490 empêche également de revendiquer des droits basiques. Si une victime de viol ou d’agression sexuelle porte plainte et que la plainte n’aboutie pas, cette dernière pourra être condamnée pour relations sexuelles hors mariage ou attentat à la pudeur.