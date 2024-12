Marie Laberge veut retourner le sablier à sa guise

Hervé, une flamme d’autrefois, lui rend visite dès qu’il reçoit un coup de fil. Il la prend dans ses bras, la tient contre son corps solide et ils dansent. À ce moment, elle ressent «la paix de la chair et l’émotion pure de la complicité muette». Moment exquis de vie alors que la mort rôde.

Marie Laberge illustre comment on est capable de beaucoup dans une vie, beaucoup plus qu’on croit et avec beaucoup plus de force qu’on imagine. Elle souligne aussi que «le regret de devoir laisser des amours fait mal, c’est vrai, mais c’est aussi la marque d’une vie réussie».

Les fondamentaux

C’est en écrivant le journal de ces derniers dix jours que cette femme exalte ce qui constitue les fondements de sa vie, les amours, les enfants, les échecs autant que les heures glorieuses.

Quand le compte à rebours est amorcé, la lucidité exige sa place sans frimer. Les vanités qui servent de rempart à l’orgueil s’évanouissent. Les rapports apparaissent dans toute leur simplicité.

Le roman est dédié à la mémoire de trois femmes. Je ne sais pas si elles ont eu recours à l’aide médicale à mourir. Pour ma part, j’ai publié Ma jumelle m’a quitté dans la dignité en 2017 pour rendre à Paulette qui avait décidé de tourner le sablier à sa guise quelques mois plutôt.