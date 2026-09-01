Marcher à reculons, bon pour la santé?

Le meilleur exercice que vous ne faites pas: marcher à reculons, a affirmé en manchette le magazine Time. D’autres médias et des sites de santé ont affirmé la même chose. Que ce soit dans la rue ou sur un tapis roulant, les bénéfices pour la santé seraient nombreux.

L’Agence Science-Presse et l’Organisation pour la science et la société constatent toutefois que les données sont plutôt maigres.

Arts martiaux, soccer…

Pour certains, s’entraîner à marcher à reculons est une nécessité: la boxe et autres arts martiaux impliquent souvent des déplacements dans de multiples directions sans compromettre notre équilibre.

De même, on a mesuré que les arbitres au soccer passent en moyenne 16% de leur temps à marcher à reculons.

Même si votre entraînement ne nécessite pas ce type de déplacement étrange, les muscles qui sont impliqués sont différents d’une marche normale, et votre équilibre est mis au défi.