Marc Chénier deviendra DG de Réseau.Presse

Marc Chénier, qui a notamment été directeur de municipalités dans l’Est ontarien, deviendra le 28 septembre directeur général de Réseau.Presse, le regroupement d’une vingtaine de journaux canadiens-français à l’extérieur du Québec (dont l-express.ca).

«M. Chénier s’est démarqué des autres candidats par son bagage impressionnant d’expérience et de connaissances en tant que gestionnaire principal», indique René Chiasson, président par intérim du conseil d’administration de Réseau.Presse.

«Il maîtrise tous les rouages de la gestion et sera un atout indéniable pour notre organisme.»

Gestionnaire aguerri

Depuis un an, Marc Chénier était directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale. De 2019 à 2022, il a été directeur général de la Fondation franco-ontarienne, et, de 2018 à 2020, directeur général de l’Association française des municipalités de l’Ontario.

Auparavant, il a été directeur du développement économique de la ville de Hawkesbury, puis directeur général, greffier et trésorier de la municipalité de Casselman, et enfin directeur général et greffier du canton de Stormont Nord.