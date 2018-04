Marc Alary, 60 ans: fondeur, nageur, patineur, sauteur…

Guy Morin (Le Nord)

7 avril 2018 à 9h00 7 avril 2018 à 9h00

Marc Alary est né à Hearst, dans le Nord de l’Ontario, le 6 novembre 1959. Cet athlète toujours actif a pratiqué plusieurs sports au fil des années, notamment la natation, le ski de fond, le patin de vitesse, les quilles, le hockey intérieur ainsi que certaines épreuves de lancers et de sauts.

Il a connu beaucoup de succès en ski de fond, remportant en 1993 médaille d’or à la course de trois kilomètres et une médaille d’argent au un kilomètre aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux tenus à Salzburg et Schladming en Autriche.

Marc Alary continue de se démarquer. En effet, lors des jeux provinciaux de Guelph en mai 2016, il s’est qualifié pour les Jeux d’été olympiques spéciaux du Canada qui se dérouleront du 31 juillet au 4 août à Antigonish en Nouvelle-Écosse.

Depuis plusieurs mois, il s’entraîne chaque mercredi en compagnie de Nathalie Coulombe et Jean-Michel Vachon à la piscine Stéphane-Lecours en prévision de cet événement.

Ces Jeux regrouperont approximativement 1030 athlètes et 415 entraîneurs venus de partout au pays, pour participer aux épreuves en athlétisme, natation, golf, bocce, gymnastique rythmée, haltérophilie, soccer, softball et basketball. Les jeux d’Antigonish serviront de qualifications pour les Jeux mondiaux d’Abu Dhabi du 14 au 21 mars 2019.

Marc Alary est généreux de son temps: il occupe fièrement le poste de préposé aux bâtons pour l’équipe de hockey junior de Hearst, les Lumberjacks. Il est également bénévole pour le Tournoi de hockey des deux glaces.

Il sera en action lors d’une compétition régionale de natation le 5 mai prochain, en vue d’une qualification qualifier pour les épreuves provinciales.