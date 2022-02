Mitch Marner et Auston Matthews gâchent le retour de Frederik Andersen

Les Maple Leafs se sont inscrits au tableau indicateur en deuxième période. Le tir d’Auston Matthews s’est faufilé derrière Frederik Andersen pour créer l’égalité. Le but a d’abord été attribué à William Nylander qui était posté devant le filet, mais il a été confirmé qu’il n’avait pas touché la rondelle.

Ce même Matthews est encore une fois parvenu à tromper la vigilance de son bon ami Andersen avec quelques secondes à faire au deuxième vingt. Son puissant tir frappé n’a pas raté la cible et les Leafs ont pris l’avance pour la première fois dans la partie. 2-1 Toronto

How sweet it is! 🚀#LeafsForever pic.twitter.com/cD31nqKC4U