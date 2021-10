Manger de la soupe fait grandir? Ça dépend

Mais d’autres facteurs comme le sommeil, l’exercice et les maladies, sont également importants. Ainsi que, bien sûr, la nutrition.

Une alimentation équilibrée est le facteur qui affecte le plus la taille, selon une étude de 2016 comparant des jumeaux de 20 pays ; elle jouerait un rôle essentiel dans la croissance et le développement pendant l’enfance, selon une étude sud-coréenne de 2018.

À l’inverse, on constate que la malnutrition a des effets dévastateurs sur la croissance de l’enfant et sur sa taille à l’âge adulte. La Société canadienne de pédiatrie précise, dans un avis publié en 2020, qu’un apport calorique insuffisant chez un enfant qui, autrement, était en santé, constitue la principale cause de retard de croissance.

Vitamines et minéraux

Certaines vitamines et certains minéraux contribuent particulièrement à la croissance. C’est le cas du calcium, de la vitamine D, du magnésium et du zinc qu’on trouve dans une alimentation équilibrée constituée de fruits, de légumes, de produits laitiers, de céréales de grains entiers, etc.

Mais qu’en est-il de la soupe dans tout cela =? Ce sont plutôt ses ingrédients qu’il faut examiner. Si elle ne contient que des légumes, elle ne sera pas suffisante pour assurer la croissance de l’enfant, selon les diététiciens du Centre de recherche et d’information nutritionnelles, en France, qui ont eux aussi répondu à cette question sur la soupe qui ferait grandir.