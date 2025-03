Malentendants francophones en milieu minoritaire: un double isolement

Or, si la Charte canadienne des droits et libertés interdit la discrimination fondée sur le handicap, certaines limites sont permises. Le directeur évoque le concept juridique de «préjudice injustifié», qui sert à déterminer quelles adaptations sont essentielles et lesquelles peuvent être ignorées si elles engendrent un cout ou une contrainte excessive pour une entreprise.

«Cela signifie qu’un petit commerce, par exemple, n’est pas tenu d’engager un interprète en LSQ ou ASL pour accueillir un client sourd», illustre-t-il.

Un besoin criant de ressources éducatives

Carine Jacques Lafrance, directrice générale du Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens (RESO), souligne que l’accès aux ressources éducatives en LSQ pour les enfants sourds francophones est insuffisant.

«Combien de services de garde en Ontario ont des éducateurs capables de communiquer en LSQ? Très, très peu», déplore-t-elle.

La surdité touche environ 700 à 1000 enfants francophones en Ontario, dont une centaine avec une surdité sévère ou profonde, rapporte-t-elle. Or, pour assurer un développement linguistique et cognitif équilibré, il est crucial que ces enfants aient accès à une langue visuelle dès le plus jeune âge.