Ma première expérience carcérale… dans un hôtel torontois

Et le pilote, à l’arrivée à Toronto, a souhaité nous revoir à bord «dans de meilleures conditions». Autrement dit, ils auraient aimé faire mieux.

Dans cet hôtel, le message n’est pas le même. Il s’agit de cadrer dès leur arrivée les clients-otages, qu’ils soient Canadiens, comme moi, ou non. Il s’agit de leur soutirer un maximum d’argent pour un minimum de services, au nom des services sanitaires.

Vaccinée?

Ces mêmes services sanitaires qui, depuis le début de cette pandémie, nous promettent le salut par la vaccination.

Mais alors, pourquoi ne m’a-t-on jamais demandé si j’étais vaccinée? Nulle part dans les longs questionnaires infligés avant d’avoir le droit d’embarquer, jamais à mon arrivée à l’aéroport dans les divers entretiens avec un personnel nombreux et efficace, la question du vaccin n’a été abordée.

Et pourtant je le suis, vaccinée et même doublement, depuis un mois. Autrement dit, je suis mieux protégée que tous les membres de ma famille et tous les amis que je suis venue retrouver dans la ville où je réside.