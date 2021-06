La pharmacie: ma sortie la plus régulière. Vive les prescriptions! Une amie m’a dit: «Pourquoi tu ne fais pas livrer?» Et me priver de sortir?

Avant, je renouvelais mes prescriptions par téléphone et j’allais les chercher le lendemain.

Maintenant, je fais les deux en personne. Bingo, deux sorties!

* * *

J’écoute moins de headbangers. Mais encore du rock. Revenue aux classiques: Zeppelin, Queen, Alice Cooper. Ce n’est pas une période pour Enrico Macias ou Francis Cabrel.