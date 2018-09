L’UOF encourage la publication de la recherche scientifique en accès libre

L'Express

Jason Luckerhoff, le co-directeur (avec le recteur Normand Labrie) de la revue Enjeux et Société de l’Université de l’Ontario français (UOF), a été nommé ce jeudi 27 septembre à la présidence de la Coalition pan-canadienne Publi.ca

La veille, la future UOF avait annoncé la création de cette future revue savante en accès libre: Enjeux et société – Approches transdisciplinaires, dont le premier numéro, prévu en 2019, portera sur les «approches pédagogiques innovantes».

Les numéros subséquents se proposent d’aborder les thèmes du «numérique dans l’enseignement supérieur», de «l’accès et l’équité comme conditions de l’excellence en enseignement», et de «francophonie et cosmopolitisme en Ontario».

Collaboration entre les plateformes

Jason Luckerhoff est professeur en communication et culture à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Sa nomination à la tête de Publi.ca «offrira des opportunités de collaboration entre cette organisation, dédiée à la production et à la diffusion numérique de la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) au Canada, et la revue numérique de l’UOF».

La Coalition Publi.ca a été développée par Érudit et Public Knowledge Project, les deux principaux organismes canadiens de la diffusion numérique pour les publications scientifiques. Son objectif est de renforcer la collaboration entre les acteurs canadiens du secteur (plateformes et outils de diffusion, revues, bibliothèques, presses universitaires, etc.).

Mouvement international

«La Coalition s’inscrit dans un mouvement international de redéfinition des rapports de forces dans le milieu de l’édition savante, dans l’objectif de soutenir la circulation libre des savoirs», précise-t-on.

Selon Jason Luckerhoff, «73% des budgets des bibliothèques universitaires sont utilisés pour payer des géants de l’édition scientifique qui publient la moitié des articles savants dans le monde».

L’objectif est donc de «mettre fin à la domination commerciale des cinq plus grands éditeurs scientifiques qui font des profits en publiant le travail des chercheurs».

Pour Normand Labrie, «l’UOF valorisera la publication en libre accès de ses travaux de recherche. Coalition Publi.ca rejoint parfaitement nos valeurs et sera une plateforme idéale pour asseoir notre nouvelle revue.»

Problématiques du 21e siècle

Enjeux et société se penchera sur les grandes problématiques sociales du 21e siècle, qui sont aussi les champs d’études privilégiés par l’UOF: «cultures numériques, économie mondialisée, environnements urbains et pluralité humaine».

Recteur par intérim de l’Université de l’Ontario français, qui compte accueillir sa première cohorte de 200 ou 300 étudiants en 2020 dans un campus temporaire au centre-ville de Toronto, Normand Labrie a été professeur de sociolinguistique à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario à l’Université de Toronto, de même que directeur du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne.