Luca Giordano, «le plus grand peintre baroque de la culture italienne»

La dernière exposition présentée au Petit Palais à Paris, avant la fermeture de tous les musées pour cause de pandémie, était celle qui était consacrée à Luca Giordano et intitulée Le triomphe de la peinture napolitaine.

Refaisons connaissance avec cet artiste célèbre en son temps, dont nous avons seulement mentionné le nom dans notre article sur Venise, la ville la plus curieuse du monde.

Parmi les quelque 90 églises de Venise, celle de la Saulte mérite de retenir l’attention. C’est une église en rotonde et un véritable musée. Et trois retables de Luca Giordano ornent les chapelles de droite, et on en admire le style très art baroque.

Naples

Luca Giordano est né à Naples, en Italie, le 18 octobre 1634. On ne connaît guère la formation éducative qui était celle qu’il a certainement reçue et qui était celle de son époque à Naples.

Mais on sait que son père était un artiste peintre et que son fils a obtenu de lui une initiation à l’art pictural, tant l’influence des parents est importante comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater à différentes reprises.