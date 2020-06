L’Ontario veut lutter contre le crime organisé chez les remorqueurs

L’agent aurait fourni un émetteur-radio policier à des chauffeurs de dépanneuses pour les aider à avoir un meilleur contrôle du cercle criminel.

Dix autres personnes, dont sept chauffeurs de dépanneuses, font aussi face à des accusations similaires.

En tout, une trentaine de personnes ont été accusées jusqu’à présent, dans le cadre du Projet Platinum, et une vingtaine d’autres arrestations sont prévues. Selon Doug Ford, 11 dépanneuses et plus de 40 armes à feu illégales ont été saisies depuis le début du Projet Platinum.

Protection des consommateurs

Le gouvernement a mis en place une équipe tactique, co-dirigée par la ministre des Transports, Caroline Mulroney, qui se penchera sur les moyens «d’améliorer la sécurité et la protection des consommateurs ainsi que les normes sectorielles».

«La plupart des 1600 entreprises de remorquage de l’Ontario agissent de manière responsable et jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité de nos routes», a relativisé Mme Mulroney. «Toutefois, les récents incidents de violence signalés dans le secteur nous préoccupent.»