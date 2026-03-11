L’Ontario réduira de 75% le nombre d’offices de protection de la nature

protection de la nature
Les offices de protection de la nature surveillent notamment les niveaux d’eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du Programme de prévision et d’alerte des crues. Photo: archives l-express.ca
Publié 11/03/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement Ford prévoit faire passer de 36 à 9 le nombre d’offices de protection de la nature en les fusionnant, une décision qu’il juge «plus cohérente» mais qui pourrait, selon les critiques, réduire les protections environnementales essentielles.

La fusion des offices de protection de la nature est nécessaire pour fournir des services «plus uniformes», selon le ministre de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs, Todd McCarthy.

Ces organismes locaux assurent la gestion des bassins versants de la province et des permis de construction en zones inondables.

Ils conseillent également les municipalités sur les risques environnementaux posés par les catastrophes naturelles et sur la conservation de leur patrimoine naturel.

Légère modification

La fusion annoncée cette semaine marque une légère modification par rapport au plan précédent de la province, visant à réduire le nombre d’offices à seulement sept.

Le ministre McCarthy a indiqué que ce changement faisait suite à de nombreuses réactions du public, des administrations municipales et au sein même du caucus progressiste-conservateur.

Le bureau du ministre a reçu 14 000 messages et demandes de consultation concernant sa décision de réduire le nombre d’autorités de conservation, selon Todd McCarthy.

«Nous avons retenu le chiffre de neuf, compte tenu des limites qui ont été définies», a indiqué Todd McCarthy.

«Nous avions un problème de fragmentation et d’incohérence. Nous avons trouvé la solution. Après avoir initialement proposé sept offices, nous avons écouté les avis et nous sommes arrivés à neuf.»

Doublons

Le système actuel rend difficile l’obtention de permis de construction, a soutenu le ministre.

Plus de la moitié des municipalités situées dans les zones desservies par les offices de protection de la nature relèvent de la compétence de deux offices ou plus, selon la province, entraînant un chevauchement qui détourne des ressources des activités de conservation de première ligne et de la prestation de services.

La réduction du nombre d’organismes de conservation permettrait de «soutenir la construction de nouveaux logements et d’infrastructures», tout en protégeant contre les inondations, selon le gouvernement Ford.

Expertise locale

N’empêche, les organismes environnementaux et les experts jugent que la province pourrait entraîner la perte de l’expertise locale qui protège les quartiers contre les inondations, l’érosion et les dommages environnementaux.

La Conservation de la Nation Sud, par exemple, avait prévenu la population de l’Est ontarien, au printemps 2019, lorsque les précipitations prévues faisaient craindre des inondations nuisibles.

Les inondations qui avaient suivi ces avertissements avaient mené à la déclaration de l’état d’urgence dans trois municipalités de la région.

Cet office de protection de la nature local, qui surveillait les niveaux d’eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du Programme de prévision et d’alerte des crues, avait aussi conseillé aux parents d’expliquer les dangers potentiels à leurs enfants, l’automne suivant, lorsque de nouvelles précipitations importantes étaient prévues.

La Conservation de la Nation Sud est parmi les offices qui seront fusionnés.

Le gouvernement Ford avait déjà affaibli le rôle des autorités de conservation, en 2022, lors de l’adoption d’une loi visant à accélérer la construction de logements, en leur retirant certaines de leurs responsabilités.

La fusion des offices et la création de l’agence provinciale de protection de la nature, qui devra coordonner la transition des activités des bureaux régionaux, devrait être complétée d’ici le début de 2027, prévoit la province.

