L’Ontario réduira de 75% le nombre d’offices de protection de la nature

Le gouvernement Ford prévoit faire passer de 36 à 9 le nombre d’offices de protection de la nature en les fusionnant, une décision qu’il juge «plus cohérente» mais qui pourrait, selon les critiques, réduire les protections environnementales essentielles.

La fusion des offices de protection de la nature est nécessaire pour fournir des services «plus uniformes», selon le ministre de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs, Todd McCarthy.

Ces organismes locaux assurent la gestion des bassins versants de la province et des permis de construction en zones inondables.

Ils conseillent également les municipalités sur les risques environnementaux posés par les catastrophes naturelles et sur la conservation de leur patrimoine naturel.

Légère modification

La fusion annoncée cette semaine marque une légère modification par rapport au plan précédent de la province, visant à réduire le nombre d’offices à seulement sept.