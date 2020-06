Longévité versus qualité de vie

Plus de la moitié des Canadiens âgés entre 45 et 64 ans se sentent coincés entre les exigences des soins à prodiguer à leurs parents vieillissants et à leurs propres enfants. Ils font partie de la «génération sandwich». Voilà le titre du tout nouveau roman de Hélène Koscielniak.

Entre les besoins de son père de 82 ans, souffrant d’un début d’Alzheimer, les problèmes de couple de ses deux enfants et le drame créé par sa petite-fille qui annonce son intention de devenir un garçon, Lianne Ménard se prend presque pour le Bon Dieu.

Elle se sent mal de ne pas voler au secours de l’un et l’autre, aiguillonnée en cela par sa conscience surnommée Miss Culpa, comme dans culpabilité.

Psychanalyse, aventure enquête

Le roman jongle allègrement avec des cerceaux de psychanalyse, d’aventure et d’enquête, multipliant dès lors les sous-intrigues. Le transsexualisme occupe une place de choix dès que Lily devient soudainement Liam.

Les réflexions sur le sexe du corps versus celui de l’esprit risquent de faire de cet ouvrage un must pour chaque école secondaire.