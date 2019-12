L’internet dans les communautés rurales : aussi fondamentale qu’en ville

Le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Victor Fedeli, a promis lui aussi d’améliorer la situation, lors du Colloque sur la qualité et l’avenir des services de bande passante dans les régions rurales et éloignées du Canada, qui a lieu à North Bay en novembre.

Une technologie vieille de 30 ans



À Dubreuilville, l’internet provient de White River par l’entremise d’une technologie de connexion par micro-ondes, créée il y a 30 ans. La qualité de cette connexion se fait de plus en plus pauvre. Les tempêtes et la croissance des arbres nuisent aussi à sa performance.

Pour donner une idée: le village au complet a une capacité de 100 Mo, tandis qu’un seul appartement à Toronto peut en avoir bien plus.

Aucun fournisseur ne voulait s’aventurer dans l’amélioration d’un service qui ne dessert qu’une fraction de la population. De tels projets sont très dispendieux et les retombées ne sont pas profitables.

Bell et Xplornet, les deux fournisseurs à Dubreuilville, ne peuvent plus offrir l’accès internet aux nouveaux arrivants, car ils sont tous deux à leur pleine capacité. Ils ne peuvent surtout pas livrer à leurs clients la vitesse mentionnée dans leurs publicités.