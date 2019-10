L’indiscipline coûte la victoire aux Maple Leafs

Après s’être fait huer un peu plus tôt durant la rencontre, le jeu de puissance des Leafs a finalement trouvé le fond du filet. Auston Matthews a donné l’avance à son équipe en inscrivant son deuxième du match. 3-2 Leafs.

Les Capitals ont rapidement égalisé grâce au capitaine Alex Ovechkin. Un 10e cette saison pour le grand gaillard qui obtient toujours beaucoup de succès contre Toronto. Ce dernier trône maintenant au 12e rang des meilleurs marqueur de tout les temps.

L’indiscipline des Leafs leur aura couté cher. William Nylander et Mitch Marner ont tous deux écopé de punitions durant la période de prolongation ce qui aura permit aux Capitals de l’emporter. Alex Ovechkin a inscrit son 2e du match pour donner la victoire aux visiteurs par la marque de 4-3.

Kinda had that feeling @ovi8 would score the @EASPORTSNHL OTGWG tonight… pic.twitter.com/ajHJ0wEnz8

— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 30, 2019