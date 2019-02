Les Maple Leafs arrachent la victoire aux Penguins

Après avoir subit une défaite en prolongation vendredi soir face aux Red Wings de Détroit, les Maple Leafs étaient de retour à domicile pour la première fois depuis la pause du match des étoiles. Pour l’occasion ils recevaient la visite de Sidney Crosby et des Penguins de Pittsburgh.

La rencontre de samedi était la soirée commémorative des Forces Armées Canadiennes où les militaires ont été honorés tout au long de la partie et les joueurs des Leafs ont arborés un chandail camouflage durant la période d’échauffement.

Le défenseur Jake Muzzin, nouvellement acquis des Kings de Los Angeles, disputait également son premier match à l’Aréna Scotiabank dans l’uniforme des Leafs.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à mi-chemin de la première période lorsque Sidney Crosby a profité d’un avantage numérique pour trouver le fond du filet. 1-0 Pittsburgh.

Quelques instants plus tard, c’est l’attaquant Teddy Blueger qui à déjoué le gardien Garret Sparks pour donner une avance de 2 buts aux siens.

Austin Matthews à rapidement donné la réplique pour les Leafs en inscrivant son 23e de la saison. 2-1 Penguins.

Travis Dermott a créé l’égalité avec un puissant tir de la pointe qui à trompé la vigilance du gardien Matt Murray.

Avec quelques minutes à faire au deuxieme vingt, les Maple Leafs ont prit l’avance pour la première fois du match grâce à un but de Zach Hyman. 3-2 Toronto.

A kick and a flip with no skateboard in sight.@ZachHyman with a pretty play as he never gives up on the puck and puts it past. #LeafsForever pic.twitter.com/z2NalncINZ

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 3, 2019