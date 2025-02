Libéraux et Conservateurs courtisent les électeurs néo-démocrates

«Je m’adresse aujourd’hui aux électeurs du NPD et je leur demande, s’ils veulent changer notre système de santé, de voter pour les libéraux de l’Ontario et, ensemble, nous pourrons changer le gouvernement», a-t-elle plaidé.

Les Libéraux ont «le vent dans les voiles»?

Les Libéraux ont «le vent dans les voiles», selon Bonnie Crombie, mais ils ne pourront pas défaire les Conservateurs de Doug Ford sans le soutien des Néo-Démocrates.

Même si Bonnie Crombie se présente comme la meilleure alternative au chef du Parti progressiste-conservateur, les sondages suggèrent que les troupes de Doug Ford jouissent d’une avance importante sur ses adversaires pour remporter un troisième mandat.

La cheffe néo-démocrate Marit Stiles a réduit les efforts de Bonnie Crombie à une tentative d’octroyer au Parti libéral de l’Ontario le statut de parti officiel à Queen’s Park.

À l’Assemblée législative de l’Ontario, il faut au moins 12 députés de la même allégeance pour obtenir le statut de parti officiel. Ainsi, les partis ont accès à plus de ressources parlementaires et ont plus d’occasions de participer aux périodes de question et aux débats en chambre.