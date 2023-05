L’Homo sapiens, encore plus hybride

Notre portrait de famille se raffine

Si tout cela semble compliqué, c’est parce qu’il était inévitable que ça le devienne.

Depuis une vingtaine d’années s’accumulent les décodages de génomes d’humains préhistoriques. Or, plus on en ajoute et plus se raffine un portrait qui implique des dizaines de milliers de personnes qui ont migré à travers le continent pendant des centaines de milliers d’années.

La principale surprise pour les auteurs de cette étude parue le 17 mai dans la revue Nature, a été de découvrir deux lignées distinctes dont nous sommes les descendants. Depuis longtemps, le portrait traditionnel de la préhistoire a plutôt été celui d’une branche unique qui a progressivement vu disparaître toutes les autres.

Pas d’origine unique

Pour certains des experts qui ont commenté cette semaine, cette recherche met le dernier clou dans le cercueil de l’idée d’une «origine unique» des Homo sapiens. L’idée était contestée depuis longtemps, mais encore fallait-il le prouver.

Parmi les hypothèses qu’autorise cette recherche, il y a celui des bénéfices de la diversité génétique. On pourrait imaginer, par exemple, que ces allers-retours entre deux lignées pendant près d’un million d’années aient contribué à la survie des Homo sapiens dans les 50 000 dernières années… Alors que les Néandertaliens et les Dénisoviens sont disparus.