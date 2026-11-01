L’Halloween chez Angine de Poitrine à Toronto

Les enfants qui passaient de maison en maison, ce samedi soir de l’Halloween, ont rencontré dans le quartier torontois Leslieville le duo musical québécois Angine de Poitrine.

La maison de Renée Michelle Morris et Martin Poirier a été drapée de petits pois noirs et blancs, alors que les deux extraterrestres Khn et Klek étaient installés sur le perron.

Renée Michelle et Martin, admirateurs du phénomène Angine de Poitrine et de leur nouvelle musique microtonale, ont travaillé pendant des semaines sur leurs costumes et leurs décorations pour l’Halloween.

L’effet auprès des enfants et des passants était saisissant.