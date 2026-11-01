L’Halloween chez Angine de Poitrine à Toronto

Angine de Poitrine
Le duo Angine de Poitrine accueillait les passants le soir de l'Halloween chez Renée Michelle Morris et Martin Poirier à Toronto. Photos: l-express.ca
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Publié 01/11/2026 par l-express.ca

Les enfants qui passaient de maison en maison, ce samedi soir de l’Halloween, ont rencontré dans le quartier torontois Leslieville le duo musical québécois Angine de Poitrine.

La maison de Renée Michelle Morris et Martin Poirier a été drapée de petits pois noirs et blancs, alors que les deux extraterrestres Khn et Klek étaient installés sur le perron.

Angine de Poitrine
Le guitariste et bassiste Khn de Poitrine et le batteur Klek de Poitrine sur le perron de leur pied-à-terre à Toronto.
Angine de Poitrine
Les enfants font le salut en triangle d’Angine de Poitrine.
Angine de Poitrine
Confection des costumes. Photo: courtoisie

Renée Michelle et Martin, admirateurs du phénomène Angine de Poitrine et de leur nouvelle musique microtonale, ont travaillé pendant des semaines sur leurs costumes et leurs décorations pour l’Halloween.

L’effet auprès des enfants et des passants était saisissant.

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Angine de Poitrine, en tournée depuis un an sur tous les continents, passe par la salle History à Toronto le 5 novembre.

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