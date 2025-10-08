L’exosquelette: entre fiction et réalité

Un travailleur équipé d'un exosquelette manipule plus facilement des objets lourds.
Publié 08/10/2025 par Jean-Marc Dufresne

Depuis la populaire série télé des années 1970 L’homme de 6 millions de dollars, on rêve d’une technologie qui nous permettrait d’accomplir des tâches répétitives du quotidien sans effort. Depuis deux ans, une entreprise québécoise propose aux agriculteurs et éleveurs l’exosquelette, un équipement qui pourrait reléguer au passé les accidents de travail.

«Il s’agit d’un supplément mécanique qui aide le corps humain à porter des charges à bout de bras ou qui permet de s’asseoir littéralement n’importe où quand on passe plusieurs heures debout», explique David Texier, président de la firme Exotex.

David Texier croit que l’exosquelette a sa place avec le casque et les lunettes de sûreté.

Pas Superman

Mais attention: si l’exosquelette permet d’avoir une assistance mécanique, il ne faut pas espérer pouvoir lever une vache à mains nues.

David Texier.

«Il ne donne pas plus de force; il permet de réduire considérablement l’effort musculaire en facilitant le maintien de charges plus longtemps», précise-t-il.

Alors pourquoi ne pas en profiter pour développer un exosquelette qui permettrait d’accomplir des prouesse?

«La technologie existe depuis sept ou huit ans en Europe. Au début, elle permettait effectivement de lever des charges lourdes. Le nombre d’accidents de travail a diminué, mais ils ont constaté une augmentation d’accidents à domicile. C’est qu’en l’absence de contraintes musculaires, on perd son tonus et on ne réalise pas qu’on n’a plus la force qu’on avait. L’appareil ne doit pas prendre en charge le travail, il doit l’assister.»

Ainsi, l’exosquelette pour les jambes n’est pas un appareil qui aide à monter les marches ou transporter des charges lourdes. Il sert essentiellement de support pour s’asseoir lorsqu’on travaille longtemps debout. En Europe, ce modèle est très populaire auprès des vétérinaires, semble-t-il.

Pour qui?

L’avantage de la technologie des exosquelettes est qu’elle peut être adaptée dans une multitude de configurations pour hommes et femmes.

«On rencontre l’entrepreneur, on observe ses besoins, on présente le produit et on l’ajuste au besoin», dit-il.

Le coût varie de 1 800$ à 5 500$ l’unité. L’option de location permet d’essayer l’exosquelette et de constater si c’est une solution viable.

Tout comme le casque dur et les lunettes de protection, il arrive que certains travailleurs soient réfractaires à l’utilisation de l’appareil.

David Texier croit qu’il n’y a pas d’âge pour recourir à l’exosquelette: «Soit on a les articulations déjà abîmées et l’exosquelette permet de prolonger la durée de la carrière, soit on est jeune et on l’utilise de manière préventive pour éviter des blessures handicapantes.»

L’exosquelette pourrait devenir un outil incontournable à la ferme et dans d’autres industries.

Réactions frileuses

Curieusement, ni les producteurs laitiers de l’Ontario, ni ceux du Québec n’ont voulu considérer l’implantation d’exosquelettes en milieu de travail comme étant un outil potentiel dans les efforts de réduction des accidents de travail.

Dans un courriel laconique, Dairy Farmers of Ontario indique que «les Producteurs laitiers de l’Ontario exhortent tous les producteurs à privilégier la sécurité au travail à la ferme. Bien que nous soutenions les initiatives visant à améliorer la sécurité et le bien-être, nous ne promouvons pas activement l’utilisation de la technologie des exosquelettes.»

L’Association ontarienne de physiothérapie s’est montrée intéressée par cet outil, mais n’avait toujours pas offert de commentaire officiel au moment de mettre l’article en ligne.

