L’exosquelette: entre fiction et réalité

Depuis la populaire série télé des années 1970 L’homme de 6 millions de dollars, on rêve d’une technologie qui nous permettrait d’accomplir des tâches répétitives du quotidien sans effort. Depuis deux ans, une entreprise québécoise propose aux agriculteurs et éleveurs l’exosquelette, un équipement qui pourrait reléguer au passé les accidents de travail.

«Il s’agit d’un supplément mécanique qui aide le corps humain à porter des charges à bout de bras ou qui permet de s’asseoir littéralement n’importe où quand on passe plusieurs heures debout», explique David Texier, président de la firme Exotex.

David Texier croit que l’exosquelette a sa place avec le casque et les lunettes de sûreté.

Pas Superman

Mais attention: si l’exosquelette permet d’avoir une assistance mécanique, il ne faut pas espérer pouvoir lever une vache à mains nues.

«Il ne donne pas plus de force; il permet de réduire considérablement l’effort musculaire en facilitant le maintien de charges plus longtemps», précise-t-il.