L’ex-PDG de McKinsey esquive les flèches en comité parlementaire

Des témoignages contredisent Barton sur sa relation avec Justin Trudeau

La question la plus fréquente pendant le Comité permanent des opérations gouvernementales et prévisions budgétaires a porté sur la relation entre Barton et le premier ministre Trudeau.

«J’ai une relation professionnelle avec [Justin Trudeau]. Je le respecte, je n’ai pas son numéro de cellulaire personnel, je ne suis jamais seul avec lui», a martelé Dominic Barton.

Ce dernier assure l’avoir rencontré pour la première fois en 2013, avant que Justin Trudeau ne soit élu premier ministre. «Le Conseil de croissance était le seul sujet de nos réunions. Et aucun personnel de McKinsey ne l’a rencontré à ce que je sache», a-t-il lâché.

Des députés conservateurs au Comité ont exposé des citations de libéraux, dont de la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui avait décrit une relation de proximité entre les deux hommes quand Dominic Barton a été nommé ambassadeur en Chine.

«La Chine a été le dossier le plus difficile de toute ma carrière. Et voilà que je suis dépeint dans les médias comme une marionnette. C’est frustrant, car ce n’est pas ce que je ne suis ni ce que je fais. Et cela m’afflige», a-t-il souligné en comité.