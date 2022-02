L’être humain possède 5 sens? Plutôt une vingtaine!

C’est le système vestibulaire qui permet de garder les deux yeux sur un objet, même lorsqu’on bouge la tête. C’est également lui qui nous garde en équilibre, même lorsque nous marchons.

Sens externes et internes

Mais pour en arriver là, il faut d’abord définir ce qu’est un sens. La théorie d’Aristote tenait compte de nos sens externes, c’est-à-dire ceux qui sont reliés à un organe et qui détectent les changements dans notre environnement.

Cependant, il existe aussi des mécanismes internes qui nous informent sur l’état de notre propre corps et sur la façon dont celui-ci réagit aux stimuli extérieurs.

Si on appelle ces mécanismes des «sens», alors la définition peut englober tout ce qui permet de percevoir notre environnement.

Le toucher multiplié par quatre

Même les sens externes tels que définis par Aristote posent problème: on sait aujourd’hui que chaque sens est lié à un type de récepteur sensoriel, et non à un organe.