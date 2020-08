Alzheimer et Parkinson: soigner les intestins pour aider le cerveau?

C’est bien connu, la maladie d’Alzheimer affecte d’abord et avant tout le cerveau. Pourtant, selon des chercheurs de Hong Kong — qui ont travaillé sur des souris — il ne faudrait pas négliger ce qui se passe dans les intestins.

L’Alzheimer se développe lorsque des amas de bêta-amyloïde se déposent dans le cerveau. Cependant, ces agrégats ont également été détectés dans les intestins des gens touchés.

Il est donc possible que les protéines de bêta-amyloïdes proviennent en partie du système digestif et voyagent ensuite vers le cerveau.

Réseau de neurones

Afin de vérifier cette théorie, ces chercheurs ont injecté des protéines de bêta-amyloïdes dans les intestins d’une souris. Ces protéines étaient munies d’un marqueur fluorescent permettant de les suivre à la trace.

Rapidement, ces molécules se sont intégrées à un réseau de neurones, le plexus myentérique, associé au système digestif. Un an plus tard, elles étaient détectées dans le nerf vague qui assure la connexion entre les intestins et le cerveau.