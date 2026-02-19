Les vraies raisons du retour au bureau des fonctionnaires en Ontario

Doug Ford a justifié le retour obligatoire des fonctionnaires au bureau en disant que le travail en personne augmentait la productivité. Mais le ministère responsable de la mesure n’est pas d’accord, révèle un document obtenu par Le Droit en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Le premier ministre de l’Ontario s’est souvent dit convaincu qu’il était temps que les fonctionnaires reprennent le travail en présentiel pour une question de productivité.

«Je pense que tout le monde est plus productif au travail. Comment encadrer quelqu’un par téléphone? C’est impossible», avait insisté Doug Ford, l’été dernier, lorsque son gouvernement venait d’annoncer que les fonctionnaires seraient forcés de retourner au bureau à temps plein dès janvier 2026.

Sauf qu’un document, obtenu par Le Droit en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, contredit cette affirmation.

La décision, annoncée le 14 août 2025 par la présidente du Conseil du Trésor, Caroline Mulroney, n’avait rien à voir avec la productivité des fonctionnaires.