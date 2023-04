Les Vikings du Groenland sont-ils partis à cause de la montée des eaux?

Erik le Rouge

On sait depuis longtemps que lorsqu’Erik le Rouge, venu d’Islande, s’est installé avec ses compagnons au Groenland, en l’an 985, le climat de l’Atlantique Nord y était plus chaud que la moyenne des siècles précédents et de ceux qui suivraient — c’est ce qu’on a appelé l’optimum climatique médiéval ou réchauffement climatique de l’an 1000.

On attribue souvent à la fin de cet «optimum» le départ des Vikings, bien que les causes immédiates de ce départ restent obscures. Différents chercheurs ont évoqué au fil du temps une raréfaction des ressources alimentaires, une sécheresse, la déforestation, la diminution de la taille de la colonie, des conflits avec Inuits…

Chose certaine, à un moment indéterminé, situé entre 1400 et 1450, la colonie groenlandaise est abandonnée.

Avancée de la calotte glaciaire

Ce qu’apporte la nouvelle recherche, dirigée par une équipe de l’Université Harvard, c’est un élément que ces chercheurs qualifient eux-mêmes de «contre-intuitif». Lorsque l’on parle de hausse du niveau de la mer, en général, on évoque une fonte des glaces.

Or, ici, c’est d’une avancée de la calotte glaciaire, due au refroidissement, dont il est question. Le lien avec le niveau des eaux? En avançant vers le Sud au fil des siècles, la calotte glaciaire a fait légèrement s’enfoncer sous son poids une partie des terres environnantes, faisant du coup pénétrer l’eau de l’Atlantique plus loin à l’intérieur du territoire.