Les travailleurs de 50 ans et plus: une solution oubliée?

Plus nombreuses à vouloir rester sur le marché du travail, les travailleurs aînés pourraient contribuer à atténuer les pénuries de main-d’œuvre. Pourtant, elles se heurtent encore à la discrimination liée à l’âge. Une nouvelle initiative francophone espère changer la donne.

«Depuis la pandémie, on a beaucoup entendu parler de la part des aînés que le coût de la vie était élevé et que certaines personnes, à un âge quand même relativement avancé, devaient considérer retourner sur le marché de l’emploi», amorce le directeur général de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), Jean-Luc Racine.

À la suite d’une étude, la FAAFC a recueilli les témoignages de plusieurs personnes qui disent avoir été confrontées à des préjugés et à des employeurs peu attentifs aux besoins spécifiques des travailleurs âgés.

L’organisme a lancé le 17 juin 2026 une nouvelle initiative destinée aux communautés francophones en situation minoritaire: Zone Emploi 50+. Celle-ci vise à faciliter, favoriser et accélérer le retour au travail des francophones de plus de 50 ans partout au pays.

Suivi personnalisé

Zone Emploi 50+ propose un programme d’aide en ligne gratuit et personnalisé, entièrement en français, avec des ateliers, des outils et des rencontres avec des personnes spécialisées en développement professionnel.