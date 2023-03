Les tests et les examens ont-ils encore leur place à l’école?

Le soir précédant une évaluation ne doit servir qu’à faire une dernière révision après quoi on se couche de bonne heure pour bien se reposer.

2. Garder la positivité. Un dicton dit que le pire n’est pas toujours sûr. Si l’on s’est bien préparé pour l’évaluation, on peut être optimiste, car on a fait tout son possible pour la réussir.

3. Déterminer ce qui est le plus important. Il faut étudier ce qui est le plus important pour l’évaluation. On peut toujours demander à l’enseignant des précisions à ce sujet.

4. Faire des fiches d’études. En résumant les idées principales en quelques points sur des fiches, on synthétise la matière. C’est une excellente façon de réviser les informations et de vérifier ce qu’on a appris.

5. Demander de l’aide au besoin. Si l’on ne comprend pas un point, il faut s’adresser au professeur ou ou à un camarade de classe. On peut même étudier avec d’autres élèves et se tester mutuellement.