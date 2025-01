Les succès et la chute du Franco-Ontarien Robert Campeau

Cap sur le pays de l’Oncle Sam

Dans un premier temps, Campeau y achète des centres commerciaux. Mais au lieu de tenter de convaincre de grandes marques de s’installer dans ses locaux pour attirer les foules et d’autres plus petits magasins, il décide de les acquérir.

Et il vise haut : rien de moins que Macy’s, la célèbre chaîne dont le magasin phare a pignon sur Manhattan depuis le début du XXe siècle.

Macy’s dit non. Mais peu de temps après, Campeau réussit à mettre la main, en 1986, sur le groupe Allied Stores et ses 750 magasins de différentes enseignes. La facture est de 4,4 milliards $ US.

Encore une fois, Campeau n’est pas satisfait. Sa prochaine convoitise est la Federated Department Stores, le deuxième plus grand groupe de magasins aux États-Unis après Sears, et dont la marque emblématique est Bloomingdale’s. Coût d’acquisition: près de 7 milliards $ US.

Grâce à cette transaction, Robert Campeau trône sur un empire de près de 12 milliards $ US. Il mène un train de vie extravagant à New York et organise, par l’entremise de sa chaîne Bloomingdale’s, des évènements spectaculaires avec des vedettes du cinéma et de la télévision.