Immobilier: pas de crash, mais pas de relance spectaculaire non plus

Moins de vendeurs

Les prix moyens des maisons se sont assez bien maintenus, passant de 790 518 $ en mars 2019, à 933,180 $ en mars 2020 juste avant l’impact du coronavirus, pour s’établir à 825 054 $ à la fin avril.

L’intérêt pour l’achat d’une maison demeure relativement inchangé par rapport à la tendance sur les cinq dernières années. Selon un sondage Ipsos, 27% des gens disent qu’ils sont susceptibles d’acheter.

Cependant, les intentions de vente sont en baisses. Seuls 2 propriétaires sur 10 de la région du Grand Toronto cherchent à vendre leur maison (-15% par rapport à la même période l’an dernier). Parmi ceux qui ne sont pas susceptibles de vendre, 22% citent comme raison la CoViD-19.

Forcés de vendre

Parmi ceux qui vont de l’avant et mettent leur maison sur le marché, 4 sur 10 disent qu’ils avaient déjà des plans pour vendre, et un tiers mentionne que leur situation financière a changé et qu’ils ont besoin de vendre (déménager dans une maison moins chère ou louer).

Les résidents de la RGT croient que la pandémie ralentira le marché immobilier dans leur région. Près des deux tiers pensent qu’il y aura moins d’acheteurs à la recherche d’un logement.