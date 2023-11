Les souris les plus hautes du monde

Quatre sommets volcaniques du Chili et de l’Argentine culminant à plus de 6000 mètres d’altitude, un air si ténu qu’il est difficile d’y respirer, et des températures qui dépassent rarement le point de congélation. Et pourtant, des souris y ont vécu il y a quelques siècles et y vivent peut-être encore.

Une analyse du génome de 13 de ces souris à oreilles foliaires (Phyllotis vaccarum), retrouvées momifiées — grâce au climat extrêmement sec — révèle autant de mâles que de femelles et, dans un cas, deux paires de proches parentes.

Pas passagères clandestines

Ce qui suggère des communautés de souris qui avaient élu domicile dans ces endroits inhospitaliers, et non de simples voyageuses égarées, ou des passagères clandestines arrivées dans les bagages des humains (comme on l’avait déjà soupçonné).

Les plantes les plus proches sont, dans cette région des Andes, à 5000 mètres d’altitude.