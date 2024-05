Les sœurs Dionne: toute une vie pour obtenir justice

Elles étaient cinq. 90 ans plus tard, elles ne sont plus que deux. Les soeurs Dionne ont passé leur vie entre la célébrité, l’exploitation, l’exclusion et l’injustice. Un parcours imposé dont plusieurs ont – ou auraient dû avoir – honte. Voici l’histoire très cahoteuse et très chaotique de ces enfants miracles.

En ce 28 mai 1934, la naissance des quintuplées est en effet miraculeuse. Et leur survivance, inespérée. Prématurées de deux mois, les bébés Dionne pesaient, ensemble, 13,4 livres (6 kilos) à leur naissance. La plus petite ne faisait que 1,8 livre (moins de 1 kilo).

Les jumelles identiques viennent au monde dans la ferme de leurs parents: Oliva Dionne et Elzire Legros, près de Corbeil, petit village franco-ontarien non loin de North Bay.

Improvisation et ingéniosité

Les deux premières filles sont venues au monde avec l’aide de deux sagefemmes. Pour la troisième, la mère est assistée par le Dr Allan Roy Dafoe, arrivé sur les lieux entre-temps. Le médecin veillera aussi à l’accouchement des deux derniers bébés.

Le personnel médical a dû faire preuve de beaucoup d’improvisation et d’ingéniosité pour maintenir les poupons en vie. Avant l’arrivée des incubateurs, les quintuplées ont été placées près d’un four avec des bouillottes et des briques chauffées pour les garder au chaud.