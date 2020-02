Les Raptors ne tiennent pas le choc face aux Bucks

Côté Toronto, ce sont les leaders offensifs, en dehors de Siakam (22 points), qui sont passés au travers. Le trio Lowry-VanVleet-Ibaka combine 29 points à 9/41 au tir. De manière générale, les Bucks ont totalement annihilé l’attaque de leur cercle par les Torontois, les poussant à shooter énormément de loin (un record de franchise de 52 tentatives) avec une faible réussite (34%). Les hommes de Nick Nurse ont également péché dans l’agressivité pour aller chercher des fautes obtenant seulement 21 lancers (15 inscrits) contre 36 pour leurs adversaires (30 inscrits).

Le début de match est très défensif. Les deux défenses prennent le pas sur les attaques. Les intérieurs sont les premiers à marquer de loin. Ibaka répond à Lopez. L’adresse à 3-points est bonne pour Toronto avec des tirs primés signés Anunoby et Lowry. Lopez en inscrit un deuxième, mais Toronto mène 10-8 après les 5 premières minutes de jeu.

Give 6x All-Star @Klow7 any space & this is the result pic.twitter.com/cfL27dFOXt

— Toronto Raptors (@Raptors) February 26, 2020