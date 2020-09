Les Raptors de nouveau défaits par les Celtics

L’écart monte jusqu’à +8 (87-95). En difficulté en attaque, les Raptors peuvent compter sur leur défense qui permet du jeu en transition. Ils reviennent à -3 après un tir de loin de FVV (92-95). Toronto s’accroche, Anunoby défend bien sur Tatum et obtient une faute offensive. Lowry marque trois lancers (99-100), Kemba Walker lui répond (99-102).

Les hommes de Nick Nurse gèrent très mal les dernières possessions. Siakam hérite du ballon dans le coin, mais marche sur la ligne de touche. Toronto ne reviendra pas malgré un dernier tir pour égaliser de VanVleet. Score final 99-102.

This was a very strange call to begin with. No room on that side and why is it for Siakam? pic.twitter.com/n0EpQpXqgm

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) September 2, 2020