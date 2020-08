Les Raptors corrigés par les Celtics de Boston

Dans une potentielle rencontre de demi-finale de la conférence de l’est, les Raptors de Toronto, invaincus dans la bulle d’Orlando, affrontaient les Celtics de Boston. Malheureusement, cette rencontre n’a jamais pris l’apparence d’un match de série éliminatoire. Les Raptors ont été très maladroits en attaque et ont subi une correction en troisième quart. Sans jamais sembler être en mesure d’inquiéter lerus adversaires, ils se sont inclinés sur le score de 100-122.

Le fil du match

Les Raptors connaissent un début de match très compliqué en attaque, ils ne semblent pas être capables de mettre le moindre tir en dehors du seul panier de Gasol. Les Celtics prennent le large d’entrée (2-12). La défense est en revanche plutôt efficace et l’adresse de loin fait petit à petit son retour avec des 3-points de Siakam et VanVleet. Boston se montre maladroit dans cet exercice (1/9) et ne mène que de 6 points (10-16). Les deux défenses prennent le pas sur les attaques dans cette première période remportée 14-21 par les Verts.

Le début de deuxième quart n’est pas plus glorieux. Deux balles perdues de suite, des paniers faciles marqués pour Boston, 3 fautes pour Gasol et une technique pour Nurse, l’écart monte à +16 (16-32). La soirée vire au cauchemar pour l’attaque torontoise à l’image de Siakam en échec total (2/9 au tir). Theis inscrit deux tirs primés, Boston prend le large (28-46). Daniel Theis (11 points) et ses coéquipiers comptent 15 points d’avance à la mi-temps (37-52).

Toronto passe un 6-0 au retour des vestiaires et recolle à 10 points. Après un temps mort de Brad Stevens, Boston répond par un 8-0 (45-63). Les hommes de Brad Stevens déroulent et punissent les Torontois impuissants. Sur un tir primé de Tatum, ils prennent le plus gros écart du match jusque-là (52-73). La démontration continue et le match est plié après trois quart temps (57-91). Les Bostoniens compteront jusqu’à 40 points d’avance!

Les remplaçants des deux équipes s’affrontent durant la quasi-totalité du quatrième quart. La rencontre se termine sur le score de 100 à 122. Un match à oublier rapidement…