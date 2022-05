Les quatre «briques» de la vie sur Terre dans des météorites

De plus, le ratio de ces deux composés les distinguerait suffisamment de ce que l’on trouve dans les sols environnants pour que ces chercheurs excluent l’hypothèse d’une «contamination» par le sol.

Autrement dit, ce C et ce T auraient une origine extraterrestre quand ces météorites se sont formées dans l’espace. Une origine très ancienne: il y a plus de 4 milliards d’années.

La Terre ensemencée du Ciel

Tous les experts ne sont pas prêts à écarter l’hypothèse de la contamination pour ces météorites-ci. Mais il n’en demeure pas moins que l’hypothèse d’un «ensemencement» par des météorites, elle, est prise au sérieux.

Il y a une soixantaine d’années, en effet, on a découvert les deux premières briques (adénine et guanine) dans d’autres cailloux cosmiques.

Plusieurs chercheurs avaient simplement renoncé à la possibilité de découvrir les deux autres, en raison des minuscules quantités impliquées.