La chute d’une météorite à l’origine de l’histoire de Sodome et Gomorrhe?

Il y a trop peu d’ossements, et ils sont dispersés d’une façon qui pourrait être expliquée par des causes plus banales.

Il faut d’ailleurs savoir que, jusqu’ici, l’archéologie n’a jamais établi que Tall-el-Hammam avait été détruite. La plupart des experts pensent plutôt qu’elle a été abandonnée à différentes époques.

Spéculation populaire sur Twitter

Les auteurs avance que l’impact aurait inspiré le récit de Sodome et Gomorrhe.

Cette étude a été très populaire sur Twitter, en comparaison des autres publications de la même période, selon Altmetric. Inutile de dire que la popularité d’une recherche n’est pas un critère pour juger de sa crédibilité.